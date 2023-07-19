01:40Происшествия
СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе и Днепропетровской области Украины
Фото: depositphotos/mariakarabella
Серия взрывов произошла в Одессе и Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.
Какие-либо подробности случившегося не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию.
Кроме того, сообщается о нескольких взрывах, которые были зафиксированы в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее сообщалось, что в семи регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
На момент публикации сирены воздушной тревоги также прозвучали еще в трех областях страны: в Николаевской, Одесской и Винницкой областях.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ударила по объектам в Одессе, где Вооруженные силы Украины готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров.
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