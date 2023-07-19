СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе и Днепропетровской области Украины

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Серия взрывов произошла в Одессе и Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности случившегося не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию.

Кроме того, сообщается о нескольких взрывах, которые были зафиксированы в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в семи регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

На момент публикации сирены воздушной тревоги также прозвучали еще в трех областях страны: в Николаевской, Одесской и Винницкой областях.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ударила по объектам в Одессе, где Вооруженные силы Украины готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров.