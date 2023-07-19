00:31Происшествия
В Киевской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: 123RF/dba87
Воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.
Так, сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.
На момент публикации сообщений о каких-либо взрывах или разрушениях инфраструктуры не поступало.
В ночь на 18 июля несколько взрывов прозвучало в Одессе и Николаеве. По информации некоторых СМИ, после случившегося в Николаеве загорелась нефтебаза в районе местного порта.
После этого в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ударила по объектам в Одессе, где Вооруженные силы Украины готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров.
ВС РФ нанесли удар возмездия по украинским объектам, где готовились теракты
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