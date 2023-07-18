Несколько взрывов прозвучало в Харькове – СМИ

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Серия взрывов прозвучала в Харькове на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные издания.

По предварительной информации, в городе работают системы противовоздушной обороны. Какие-либо подробности случившегося не приводятся.

Кроме того, сообщается о повторных взрывах в Одессе.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Ранее сообщалось о взрывах, которые произошли в Одессе и Николаеве. По информации журналистов, после произошедшего в Николаеве произошло возгорание на нефтебазе в районе местного порта.