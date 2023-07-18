04:26Происшествия
Несколько взрывов прозвучало в Харькове – СМИ
Фото: depositphotos/billperry
Серия взрывов прозвучала в Харькове на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные издания.
По предварительной информации, в городе работают системы противовоздушной обороны. Какие-либо подробности случившегося не приводятся.
Кроме того, сообщается о повторных взрывах в Одессе.
На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Ранее сообщалось о взрывах, которые произошли в Одессе и Николаеве. По информации журналистов, после произошедшего в Николаеве произошло возгорание на нефтебазе в районе местного порта.