СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов произошло в Одессе и Николаеве на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока не комментировали данную ситуацию. По информации некоторых СМИ, в Николаеве загорелась нефтебаза в районе местного порта.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

В ночь на 17 июля в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало несколько взрывов. Предварительно, в городе работали украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого СМИ сообщали о взрыве, который произошел в пригороде Харькова. После случившегося в небе над местом происшествия был замечен столб густого дыма.