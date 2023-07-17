Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало несколько взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он добавил, что, по предварительной информации, в городе работают украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила над Токмаком в Запорожской области ракету, которой Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по городу.

Владимир Рогов заявлял, что в Запорожской области в рядах украинской армии больше всего преобладают польские наемники. Помимо них, также были замечены грузинские наемники, сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, добавил Рогов.