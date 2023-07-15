Российская армия в Каменском в Запорожье получила высокоточные снаряды

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделениям Вооруженных сил России (ВС РФ) в район населенного пункта Каменское доставили высокоточные боеприпасы, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ.

"Нашим подразделениям на участке фронта в районе населенного пункта Каменское поступила партия высокоточных боеприпасов. Их объем достаточен для создания крайне неблагоприятных условий для противника на этом участке фронта. В том числе, речь идет о 152-миллиметровых высокоточных корректируемых артиллерийских боеприпасах Краснополь и 122-миллиметровых Китолов-2М", – уточнил командир подразделения ВС РФ.

Он также добавил, что эти боеприпасы будут применяться для огневого поражения танков, боевых бронированных машин и живой силы противника до их введения в бой.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили склады боеприпасов трех украинских бригад. Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили шесть украинских беспилотников.

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