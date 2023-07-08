ВСУ оставили позиции возле Пятихатки в Запорожье – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска "внезапно" оставили позиции возле села Пятихатки Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Накануне Рогов рассказал, что российские военные пошли в контратаку в районе Пятихатки, выбивая противника с окраин северной территории населенного пункта. Само село находится под контролем ВС России, но противник из позиций, находящихся неподалеку, неоднократно делал попытки захватить село Жеребянки, откуда открывается быстрый выход на города Васильевка, Энергодар и Токмак.

Как считает Рогов, причиной отступления могла стать ротация или перегруппировка для удара в другом направлении. Потери у противника были большие, уточнил он.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России ликвидировали в районе города Орехов Запорожской области склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Он отметил, что за день российские бойцы поразили 97 артиллерийских подразделений украинской армии, живую силу и военную технику в 114 районах.

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