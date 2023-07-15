Российская ПВО сбила украинскую ракету над Токмаком в Запорожье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО 15 июля сбила над Токмаком в Запорожской области ракету, которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на на данные оперативных служб региона.

"Российская система ПВО отработала в Токмаке. Боевики киевского режима не прекращают попыток атаковать мирные населенные пункты Запорожья. Очередная попытка обстрела города Токмака была произведена около 18:00 по московскому времени. Система ПВО ВС РФ сбила вражескую ракету", – уточняется в сообщении оперслужб.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июля в городе Курчатове Курской области, в районе Курской АЭС, упал БПЛА. По информации губернатора региона Романа Старовойта, никто из местных жителей не пострадал. В результате случившегося был поврежден фасад одного из многоквартирных домов и его остекление.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что правительства стран НАТО спонсируют ядерный терроризм в исполнении Украины. Она напомнила, что если произойдет ядерная катастрофа, то страны, поставляющие дроны Киеву, тоже от нее пострадают.

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