Губернатор Курской области сообщил о падении беспилотника в Курчатове

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

В ночь на 14 июля в городе Курчатове Курской области упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), никто из местных жителей не пострадал, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", – написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в результате произошедшего фасад одного из многоквартирных домов и его остекление были повреждены. Старовойт подчеркнул, что в ближайшее время жителям дома помогут восстановить его.

Ранее губернатор сообщал, что пограничники нейтрализовали украинский FPV-дрон над Суджанским районом Курской области, применив средства радиоэлектронной борьбы.

Он поблагодарил их за проделанную работу и отметил, что при ударе о землю беспилотник взорвался. По его словам, пострадавших нет, разрушений не последовало.



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