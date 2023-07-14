12:10Политика
НАТО спонсирует ядерный терроризм Киева – МИД
Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza
Правительства стран НАТО спонсируют ядерный терроризм в исполнении Украины, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. Так она прокомментировала падение украинского беспилотника в Курчатове, где находится Курская АЭС.
"Те страны, которые поставляют дроны киевскому режиму, планируют отселяться на Марс, если произойдет ядерная катастрофа?" – задалась вопросом дипломат.
Она подчеркнула, что они не успеют.
"Да и звездолетов, например, у некосмической державы Британии своих нет. Не говоря уже об абсолютном большинстве стран НАТО", – заключила Захарова.
В ночь на 14 июля в городе Курчатове Курской области упал беспилотный летательный аппарат. Никто из местных жителей не пострадал.
До этого губернатор региона Роман Старовойт сообщал, что пограничники нейтрализовали украинский FPV-дрон над Суджанским районом Курской области, применив средства радиоэлектронной борьбы.
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