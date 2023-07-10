ВСУ обстреляли село Троицкое Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Троицкое в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Никто из жителей не пострадал", – написал в телеграм-канале глава Курской области.

По его словам, в результате обстрела были повреждены три домовладения. В настоящее время в селе отключен свет. При благоприятной обстановке ремонтные бригады восстановят электроснабжение.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская армия обстреляла село Куршановичи Климовского района.

Богомаз отметил, что пострадавших среди мирного населения не было. Повреждения получили два жилых домовладения, а также здания детского сада, магазина и почты.

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