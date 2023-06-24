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07:31

Происшествия

Системы ПВО отразили атаку украинского беспилотника над Курском

Фото: depositphotos/Afotoeu

В ночь на 24 июня системы противовоздушной обороны отразили над Курском атаку украинского беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам главы региона, в результате инцидента никто не пострадал, каких-либо повреждений также не зафиксировано. Старовойт призвал местных жителей в случае обнаружения осколков БПЛА не трогать их, а сразу сообщать по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Рыльском районе Курской области беспилотный летательный аппарат упал на трактор местного жителя. Уточнялось, что в результате никто не пострадал. При этом незначительные повреждения получил трактор.

До этого Старовойт сообщил, что российские силы ПВО в ночь на 23 июня сбили несколько беспилотников над Курском. В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра был разрушен забор.

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