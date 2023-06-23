Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:57

Происшествия

Российские военные сбили несколько беспилотников над Курском

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Российские силы ПВО ночью сбили несколько беспилотников над Курском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Этой ночью в небе над Курском силами наших ПВО были сбиты беспилотные летательные аппараты. В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор. В кратчайшие сроки поможем владельцу все восстановить", – написал он.

Глава региона призвал сообщать в оперативные службы в случае обнаружения обломков.

Ранее сообщалось, что системы ПВО в Курске сработали по меньшей мере дважды. Старовойт не указал точное количество целей, сбитых ПВО.

До этого в Курской области запретили проводить массовые публичные мероприятия. Сейчас в регионе действует средний уровень реагирования.

Украинские беспилотники атаковали Курск в ночь на 2 июня

Читайте также

происшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика