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Происшествия

Системы ПВО второй раз за ночь сработали в Курске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны второй раз за ночь сработала в Курске. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Какие-либо подробности случившегося или информацию о сбитии летательных аппаратов глава региона не привел.

Ранее Роман Старовойт сообщил, что система ПВО сбила в небе над Курском беспилотник. Он также призвал местных жителей не трогать обломки БПЛА в случае их обнаружения.

До этого сообщалось, что украинские войска обстреляли приграничные поселки Глушковского района Курской области, в результате чего были повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия "Победа".

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