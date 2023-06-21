В МО РФ заявили, что киевские БПЛА попытались атаковать объекты в Московской области

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Киев предпринял попытку провести террористическую атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам в Московской области, все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что все беспилотники были подавлены средствами РЭБ, в связи с чем они потеряли управление и упали.

В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, резюмировали в министерстве обороны РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что один из БПЛА был сбит в районе поселка Калининец Наро-Фоминского городского округа.

По его словам, беспилотники упали на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Он подчеркнул, что никто из граждан не пострадал, по факту случившегося проводится проверка.

Утром 21 июня в СМИ появилась информация, что на территории Подмосковья упали несколько БПЛА: один дрон упал в районе деревни Лукино в ТиНАО, еще два – в Наро-Фоминским городским округом.



Эксперты отметили, что направленные на Москву дроны в небе были похожи на самолеты