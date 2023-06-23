Система ПВО сбила беспилотник над Курском – губернатор

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Над Курском система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава региона поблагодарил военнослужащих за работу и призвал местных жителей не трогать обломки БПЛА в случае их обнаружения. О подобном необходимо сообщить по номеру 112, добавил Старовойт.

Ранее армия Украины обстреляла приграничные поселки Глушковского района Курской области. Роман Старовойт заявил о повреждении складских помещений сельскохозяйственного предприятия "Победа".

До этого губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, как участник спецоперации на Украине с позывным Тунгус сбил беспилотный летательный аппарат мешком с продуктами.

Минобороны РФ сообщило о трех сбитых украинских БПЛА в Подмосковье