Губернатор Забайкалья сообщил, что участник СВО сбил беспилотник мешком с продуктами

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Участник спецоперации на Украине из Забайкальского края с позывным Тунгус сбил беспилотный летательный аппарат мешком с продуктами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Осипов.

По его словам, военный провел ночную смену в окопе и направился на получение мешков с продуктами. Позже боец вернулся на позицию и заметил дрон-камикадзе.

"Наш смекалистый доброволец присел в траве. И "птичка", видимо, его на несколько секунд потеряла, продолжая медленно лететь вперед. Тут казак резко встал. Что стало полной неожиданностью для оператора дрона. Казак размахнулся и мешком с продуктами сбил птицу", – указал глава Забайкалья.

Согласно информации, к дрону была прикреплена граната от ручного противотанкового гранатомета, военные смогли деактивировать и взорвать ее.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области семь человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате обстрела Валуйского городского округа со стороны ВСУ. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Между тем накануне ВСУ с помощью беспилотника атаковали село Новопетровка Белгородской области. На населенный пункт было сброшено три взрывных устройства. Из местных жителей никто не пострадал.



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