Два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ в курском поселке Глушково

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

В поселке Глушково Курской области при обстреле со стороны ВСУ два человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что всего насчитали больше 16 прилетов. Пострадавшие доставлены в Глушковскую центральную районную больницу, им оказывается необходимая помощь.

Губернатор добавил, что в результате обстрела повреждены несколько магазинов в районе рынка и дома. Российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника, подчеркнул Старовойт.

Ранее один человек пострадал в Курской области в результате падения украинского беспилотника на территории частного дома. Также оказались повреждены окна дома.

До этого губернатор заявил, что пожар на складе компании "Бел-Поль" произошел из-за попадания в него украинского беспилотника. Площадь возгорания достигала 2 000 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали более 40 человек и 10 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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