ВСУ сбросили три взрывных устройства с беспилотника в белгородском селе Новопетровка

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ с помощью беспилотника атаковали село Новопетровка Белгородской области. Вражеские силы сбросили три взрывных устройства на территорию населенного пункта. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один автомобиль с прицепом и трактор", – говорится в его публикации.

Ранее украинские боевики обстреляли село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области. Местные жители не пострадали, но повреждения получили несколько частных жилых домовладений.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. При этом 14 июня стало известно, что ВС РФ уничтожили позиции украинской армии, с которых ведется атака по населенным пунктам Белгородской области.

Один из военнослужащих Западного военного округа заявил, что артиллеристы России задействуют кочующие гаубицы "Мста-Б" и "Д-30". Разведка докладывает о выявленной цели, а корректировка огня ведется с дрона.



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