Российские военные уничтожили обстреливающие Белгородскую область позиции ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России заявило об уничтожении артиллерией ВС РФ позиций ВСУ, с которых ведется обстрел населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Один из военнослужащих Западного военного округа рассказал, что российские артиллеристы используют кочующие гаубицы "Мста-Б" и "Д-30". Разведка докладывает о выявленной цели, а корректировка огня ведется с беспилотника.

По словам артиллериста, они уничтожают взводные опорные пункты ВСУ, которые находятся вдоль границы России. Военный заявил, что с них украинские силы ведут разведку территории и обстреливают мирных жителей и населенные пункты.

Ранее сообщалось, что спецназ "Ахмат" привлекут к предотвращению диверсий в Белгородской области. По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов уже провел встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, руководством областного управления Росгвардии и представителями Минобороны.



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