Спецназ "Ахмат" привлекут к предотвращению диверсий в Белгородской области – Кадыров

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ будут участвовать в предотвращении диверсионных вылазок со стороны ВСУ в приграничных районах Белгородской области. Информация об этом появилась в телеграм-канале главы Чеченской Республики.

В сообщении сказано, что по поручению Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, руководством областного управления Росгвардии и представителями Минобороны.

"На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи", – написал Кадыров.

Ранее глава Чечни сказал, что силы чеченских подразделений смогут разобраться с украинскими диверсантами, которые атакуют Белгородскую область. Он объяснил, что для ликвидации бандгрупп на территории РФ без последствий для мирного населения и инфраструктуры необходимы особенные знания и подготовка, которыми обладают чеченские бойцы

10 июня Кадыров объявил, что в Чечне сформировали два новых полка Министерства обороны России, а именно "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня". Скоро они отправятся в зону СВО.

Стало известно об успехах "Ахмата" на марьинском направлении в зоне СВО