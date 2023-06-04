Кадыров предложил перебросить чеченских силовиков на защиту Белгородской области

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Силы чеченских подразделений смогут разобраться с украинскими диверсантами, периодически атакующими Белгородскую область. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тысяч человек. <...> Оснащенные новейшей техникой, обученные, экипированные безотказным оружием и готовые выполнить любой приказ верховного главнокомандующего ради защиты нашего государства и наших граждан", – написал Кадыров.

Как объяснил глава Чечни, для ликвидации бандгрупп на российской территории без последствий для мирного населения и инфраструктуры необходимы особенные знания и подготовка, которыми обладают чеченские бойцы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о проникновении украинской ДРГ в село Новая Таволжанка вблизи российско-украинской границы.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения прикрытия госграницы РФ выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По данным ведомства, диверсанты отошли.

ДРГ Украины зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области