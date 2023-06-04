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04 июня, 18:53

Происшествия

Украинская ДРГ отошла с территории Белгородской области – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения прикрытия госграницы РФ выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области, диверсанты отошли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"4 июня подразделениями прикрытия выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в Новой Таволжанке Белгородской области. <...> По противнику нанесен артиллерийский удар. Он рассеян и отошeл", – сообщили в Минобороны.

Ранее губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о проникновении украинской ДРГ в село Новая Таволжанка вблизи российско-украинской границы.

Гладков также ответил на предложение боевиков о личной встрече для возврата предположительно захваченных в плен российских военнослужащих.

Белгородский губернатор заявил, что идет бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

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