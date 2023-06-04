Белгородский губернатор заявил, что идет бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бой с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) идет в Новой Таволжанке Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На самом деле, зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, они все будут уничтожены, по-другому не может быть по определению", – сказал губернатор региона в видеосообщении в своем телеграм-канале.

Гладков заявил, что готов обсудить в воскресенье вечером 4 июня на пункте пропуска "Шебекино" вопрос пленных, которые предположительно были захвачены украинской ДРГ.

"Скорее всего, они их (пленных. – Прим. ред.) убили, как бы не тяжело мне это было говорить. Но если они живые, с 17:00 до 18:00, МАПП "Шебекино". Гарантирую безопасность", – заявил губернатор.

Ранее Гладков рассказал о последствиях обстрелов региона со стороны украинской армии 3 июня.

Наибольшее число снарядов 3 июня было выпущено по Шебекинскому городскому округу. Там зафиксировали 519 ударов боеприпасами. Жертвами обстрелов стали жительницы Новой Таволжанки и Безлюдовки. Еще двое человек из населенных пунктов получили ранения и были госпитализированы.

Две женщины погибли при новых обстрелах Шебекинского округа