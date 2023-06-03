Еще два человека погибли при обстреле ВСУ Белгородской области – губернатор

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два человека погибли и еще два получили травмы при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что в результате обстрела в Новой Таволжанке погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Еще одна женщина пострадала. Ее доставили в городскую больницу №2 с осколочным ранением левого плеча.

Одна женщина погибла при обстреле Безлюдовки. Она получила несовместимые с жизнью осколочные ранения. Там же пострадал мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Пострадавший находится в травматологическом отделении городской больницы №2.

Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу 371 боеприпас. По его словам, есть двое погибших. Кроме того, пострадали еще восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация. В городе Шебекино пострадало промышленное предприятие. На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.

В Валуйском горокруге снаряды "Града" выпустили по частному сектору в селе Соболевка – зафиксировано 18 прилетов. По уточненным данным, при обстреле погибли три человека погибли, еще семеро получили ранения. Различные повреждения зафиксированы в 24 домовладениях, повреждены газопровод и линия электропередач.

ВСУ массированно обстреляли Шебекино