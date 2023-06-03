По Шебекинскому городскому округу за сутки выпустили 371 боеприпас

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу выпустили 371 боеприпас, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, есть двое погибших. Кроме того, пострадали еще восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация. Врачи оказывают людям всю необходимую помощь.

"К сожалению, есть двое погибших – две женщины находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань", – пояснил Гладков.

В городе Шебекино пострадало промышленное предприятие. На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.

В Валуйском горокруге снаряды "Града" выпустили по частному сектору в селе Соболевка – зафиксировано 18 прилетов. По уточненным данным, при обстреле погибли три человека погибли, еще семеро получили ранения.

"К сожалению, погибли три человека – двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи. Семь человек получили ранения различной степени тяжести – шестеро госпитализированы, один от госпитализации отказался", – сообщил губернатор.

Различные повреждения зафиксированы в 24 домовладениях, повреждены газопровод и линия электропередач.

Ранее губернатор сообщил, что количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, однако там все равно опасно. По его словам, ночь прошла беспокойно, над Белгородом работала система противовоздушной обороны.

ВСУ массированно обстреляли Шебекино