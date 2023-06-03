Гладков сообщил, что количество обстрелов Шебекино сократилось

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, однако там все равно опасно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Власти сейчас разбираются, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела.

"Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным", – подчеркнул Гладков.

По его словам, ночь прошла беспокойно, над Белгородом работала система противовоздушной обороны. Губернатор рассказал, что в Разумном пострадали автомобили, а самые тяжелые последствия наблюдаются в Соболевке Валуйского округа.

"Я уже сообщал, что после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители. Обязательно постараюсь съездить туда сегодня", – пообещал Гладков.

Он добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. По его словам, вопросов очень много, поэтому в каждом пункте временного размещения созданы информационные центры.

Ранее сообщалось, что двое человек пострадали при обстреле белгородского Шебекино. Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго – контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Оба пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая помощь.

До этого стало известно, что два человека погибли в селе Соболевка Белгородской области в результате обстрела ВСУ. Еще шесть человек пострадали, среди них 13-летний мальчик и 11-летняя девочка.

ВСУ массированно обстреляли Шебекино