На восстановление 10 пострадавших в Шебекине предприятий нужны 13 млрд руб – Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

На восстановление 10 пострадавших в Шебекине Белгородской области предприятий от обстрелов Вооруженными силами Украины нужны 13 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"Десять предприятий на сегодняшний день пострадали. Предварительно, порядка 13 миллиардов рублей нужно на восстановление этих предприятий", – передает ТАСС слова губернатора.

ВСУ атаковали город Шебекино Белгородской области в ночь на 1 июня. В настоящее время в районе обстоит сложная ситуация. Гладков сообщал, что за сутки пострадали 12 человек.

Под обстрелами украинской стороны повреждения получили четыре многоквартирных дома, 18 частных домовладений, три административных здания, здание сельскохозяйственного предприятия и другие объекты.

Позднее губернатор рассказал о гибели двух женщин при обстреле участка автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили.

По словам Гладкова, свыше 850 снарядов прилетели в Шебекинский округ 1 июня. Он подчеркнул, что такой ситуации в регионе еще не было.

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