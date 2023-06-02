Движение пригородных поездов в Шебекинском округе приостановят с 3 июня из-за обстрелов

Фото: телеграм-канал "Правительство Белгородской области"

Движение поездов в Шебекинском округе Белгородской области приостановят с 3 июня из-за обстрелов. Речь идет об электричках, которые следуют по маршруту из Белгорода в Нежеголь. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале правительства региона.

"В связи с осложнением обстановки в Шебекинском городском округе с 3 июня 2023 года будет временно приостановлено курсирование пригородных поездов сообщением Белгород – Нежеголь – Белгород", – говорится в публикации.

Местные власти пообещали дополнительно сообщить, когда движение будет восстановлено.

В последние несколько дней участились обстрелы Шебекинского округа Белгородской области со стороны Украины. Сейчас в районе обстоит сложная ситуация. Глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что за сутки пострадали 12 человек.

В результате вражеской атаки повреждения получили четыре многоквартирных дома, 18 частных домовладений, три административных здания, здание сельскохозяйственного предприятия.

Позднее губернатор рассказал о гибели двух женщин при обстреле участка автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили.



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