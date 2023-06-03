Два человека пострадали при обстреле белгородского Шебекино

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Двое человек пострадали при обстреле белгородского Шебекино. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго – контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей", – написал он.

Губернатор уточнил, что оба пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая помощь.

Ранее Гладков сообщил, что все жители Шебекино, покинувшие свои дома, не будут платить квартплату до возвращения домой, а пенсии и заработная плата для бюджетников будут начислены заранее.

Кроме того, по словам губернатора, до 30 июня в округе приостановлено автомобильное и железнодорожное сообщение. Автобусы, проходившие через Шебекино, также меняют свой маршрут.

До этого стало известно, что два человека погибли в селе Соболевка Белгородской области в результате обстрела ВСУ. Еще 6 человек пострадали, среди них 13-летний мальчик и 11-летняя девочка.

ВСУ массированно обстреляли Шебекино