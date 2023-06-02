Два человека погибли в селе Соболевка Белгородской области в результате обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел ВСУ, двое жителей погибли, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте", – написал он.

Еще 6 человек пострадали, уточнил Гладков. Они были доставлены в больницу. Как отметил губернатор, один мужчина получил множественные осколочные ранения, он находится в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших также есть двое подростков: 13-летний мальчик и 11-летняя девочка. У мальчика диагностировали закрытый перелом левого плеча, у девочки – осколочные ранения левого глаза.

Кроме того, Гладков подчеркнул, что от прямого попадания загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домовладениях. Сейчас их тушат пожарные. Подворовый обход продолжается, к настоящему времени выявлены повреждения еще в 4 домовладениях: пробита крыша, посечены фасады и заборы, выбиты окна.

ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам Белгородской области, заявил ранее Гладков. Украинская сторона 2 июня атаковала Шебекино, Новую Таволжанку, Вязовое и Тишанку.

Накануне армия Украины выпустила по Шебекинскому городскому округу Белгородской области более 850 снарядов. По словам Гладкова, число стало рекордным с начала обстрелов региона. Число пострадавших в результате обстрелов Шебекина составило 16 человек. Все они госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода.

ВСУ массированно обстреляли Шебекино