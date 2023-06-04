Белгородский губернатор рассказал об обстрелах ВСУ за 3 июня

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрелов региона со стороны украинской армии 3 июня. Данные о жертвах разрушениях он опубликовал в своем телеграм-канале.

В результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области 3 июня произошло падение осколков в районе промышленной зоны. Пострадавших и разрушений, по информации главы региона, не было.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийский снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет", – сообщил он.

В поселке Разумное и селе Ближняя Игуменка обстрелами повреждены семь автомобилей и кровли трех частных домов. Пострадавшие отсутствуют.

По Волоконовскому району ВСУ выпустили 23 снаряда. В селе Тишанка в трех домовладениях выбиты окна, повреждены газопровод и линия электропередачи.

В Грайвороновском городском округе около села Козинка зафиксировали 4 удара. По селу Глотово выпустили 8 минометных снарядов. Городской округ дважды подвергся попытке атаки беспилотниками.

"В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье – зафиксировано 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет", – сообщил Гладков.

Наибольшее число снарядов 3 июня было выпущено по Шебекинскому городскому округу. Там зафиксировали 519 ударов боеприпасами. Жертвами обстрелов стали жительницы Новой Таволжанки и Безлюдовки. Еще двое человек из населенных пунктов получили ранения и были госпитализированы.

В Графовке было зафиксировано 11 ударов со стороны украинской армии, в Безлюдовке – 19, в Муроме – 52, в Зиборовке – 20, в Новой Таволжанке – 102, в поселке Маслова Пристань – 10. Снарядами повереждены административное здание, школа, детский сад, более 60 частных домов и автомобили.

До этого ВСУ вновь обстреляли Шебекинский городской округ. Удары снарядами привели к возгораниям в районе рынка, в частном секторе и около зернохранилища. Пострадавших не было.



Два человека пострадали во время новых обстрелов ВСУ Белгородской области