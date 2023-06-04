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Гладков сообщил, что в селе Муром после обстрела загорелся фельдшерский пункт
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Вооруженные силы Украины обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет", – написал он.
По словам губернатора, от прямого попадания загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, повреждены здания школы и детского сада, а также Дома культуры.
Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу 371 боеприпас. Он сообщил, что погибли двое и пострадали еще восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация.
В городе Шебекино также пострадало промышленное предприятие. На территории населенного пункта полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.
ВСУ массированно обстреляли Шебекино
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