Гладков сообщил, что в селе Муром после обстрела загорелся фельдшерский пункт

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет", – написал он.

По словам губернатора, от прямого попадания загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, повреждены здания школы и детского сада, а также Дома культуры.

Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу 371 боеприпас. Он сообщил, что погибли двое и пострадали еще восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация.

В городе Шебекино также пострадало промышленное предприятие. На территории населенного пункта полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.



ВСУ массированно обстреляли Шебекино