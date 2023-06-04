ВСУ вновь обстреляли Шебекинский городской округ

Фото: телеграм-канал "Шепот Шебекино"

Украинские войска вновь открыли огонь по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино", – написал он в своем телеграм-канале.

Удары снарядами привели к возгораниям в районе рынка, в частном секторе и около зернохранилища. Последствия ликвидируют оперативные службы.

В селе Муром снаряд попал в частный дом. Его жители ранее покинули населенный пункт.

В Новой Таволжанке снарядами повреждены крыша четырехэтажного дома, культурное учреждение и центральная площадь. Пострадавшие отсутствуют.

До этого при обстреле Шебекинского городского округа погибли два человека. Жертвами стали жительницы Новой Таволжанки и Безлюдовки. Еще двое человек получили ранения и были госпитализированы.



ВСУ массированно обстреляли Шебекино