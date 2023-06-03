Система ПВО сработала над Белгородом

Фото: Министерство обороны РФ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Последствия на земле уточняют оперативные службы", – написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Немногим позже Гладков сообщил, что под обстрел попал Муром. Предварительно, в результате обстрела никто не пострадал.

От прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Также повреждения получили здания дома культуры, школы и детского сада.

Ранее Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу 371 боеприпас. По его словам, есть двое погибших. Кроме того, пострадали еще восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация.

В городе Шебекино пострадало промышленное предприятие. На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.

Позже он добавил, что два человека погибли и еще два получили травмы при обстрелах Шебекинского округа.

Две женщины погибли при новых обстрелах Шебекинского округа