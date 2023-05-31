Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в ДНР

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" передислоцировался и готовится к активным действиям в ДНР, стоит задача по освобождению нескольких населенных пунктов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов", – сообщил он.

Кадыров подчеркнул, что уже несколько дней командный штаб подразделений разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов. Он также заявил, что в последние дни идет подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям.

По его словам, подготовка бойцов проходит при поддержке Минобороны РФ и Генштаба ВС РФ. Кроме того, Кадыров сообщил, что приказы о начале наступления получили также и подразделения "Ахмат", находящиеся на линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа "Ахмат" и Южной группировки войск отодвинули позиции ВСУ на кременном направлении в ЛНР на полтора километра. По словам командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, подразделения российских сил вошли на меловое производство в Белогоровке.

