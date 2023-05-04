Командир спецназа "Ахмат" опроверг слухи об окружении группы военных РФ в Белогоровке

Фото: ТАСС/Александр Река

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов опроверг сообщения об окружении группы российских военных в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике, передает ТАСС.

По его словам, ВС России оттянули на себя определенные силы и средства и планомерно их уничтожают. Он подчеркнул, что у украинских войск ничего не получается, ничего сверхъестественного там не происходит.

"То, что они там говорят, – что они 100 человек окружили, – это неправда. Там находятся бойцы спецназа "Ахмат" и 2-го армейского корпуса, которые планомерно продвинулись. Мы находимся, по сути, на территории Белогоровки. Это меловой завод, они туда стягивают силы и средства, мы их уничтожаем", – сказал он.

Алаудинов добавил, что ВСУ просто поспешили заявить, что кого-то окружили.

Ранее Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа "Ахмат" и Южной группировки войск отодвинули позиции ВСУ на кременном направлении в ЛНР на полтора километра. По его словам, подразделения ВС РФ находятся на территории мелового производства и выбивают украинские силы с позиций на заводе и из прилегающих лесопосадок. Алаудинов заявил, что ВСУ несут большие потери и им не оставляют возможности для маневра.

Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили на ореховском направлении после попытки провести разведку боем. По его словам, подобные попытки могут перейти в прорыв, а затем превратиться в полноценное наступление.

Впоследствии Рогов заявил, что украинские силы во время разведки боем потеряли порядка 30 человек, а также один танк и два бронетранспортера.

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