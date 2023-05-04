"Ахмат" и бойцы группировки "Юг" зашли на меловое производство в Белогоровке – Алаудинов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы спецназа "Ахмат" и Южной группировки войск отодвинули позиции ВСУ на кременном направлении в ЛНР на полтора километра. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Пять суток назад спецназ "Ахмат" совместно с подразделениями 2-го Армейского корпуса пошли в наступление на Белогоровском направлении. За эти дни мы продвинулись более чем на 1,5 километра", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Алаудинова, в настоящий момент подразделения ВС РФ находятся на территории мелового производства в Белогоровке и выбивают украинские силы с позиций на заводе и из прилегающих лесопосадок. Алаудинов заявляет, что ВСУ несут большие потери и им не оставляют возможности для маневра.

Ранее председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили на ореховском направлении после попытки провести разведку боем. По его словам, подобные попытки могут перейти в прорыв, а затем превратиться в полноценное наступление.

Впоследствии Рогов заявил, что украинские силы во время разведки боем потеряли порядка 30 человек, а также один танк и два бронетранспортера.

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