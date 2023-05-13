Алаудинов заявил, что ВСУ активизировались только на определенных участках фронта

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Вооруженные силы Украины активизировались на некоторых участках боевой линии соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя командующего 2-м армейским корпусом, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова.

"Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка", – подчеркнул он.

По словам Алаудинова, на участке, где находится его спецназ, ситуация подконтрольная.

До этого СМИ сообщили, что единственным способом одержать победу в условиях нападения на более сильного противника является эффект неожиданности. Именно его отсутствие и станет причиной провала контрнаступления ВСУ, указала пресса.

Ранее СМИ заявили о том, что власти Киева опасаются потерять поддержку западных союзников, если ВСУ не достигнут ощутимых успехов во время предполагаемого контрнаступления.

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