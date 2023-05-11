МО РФ опровергло заявления о прорыве обороны в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции на Украине находится под контролем. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве опровергли заявления, которые были распространены в различных источниках о "прорыве обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения.

Так, по состоянию на 22:00 по московскому времени 11 мая на купянском, запорожском и херсонском направлениях не ведутся активные боевые действия. На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ротных тактических групп ВСУ.

На донецком направлении были пресечены три попытки украинских войск провести разведку боем, а также были отражены восемь атак противника на позиции ВС РФ.

В Минобороны добавили, что штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии. Также российские силы ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.

В данный момент идут боевые действия по отражению атаки подразделений ВСУ в направлении Малоильиновки. Здесь задействованы армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. В военном ведомстве отметили, что украинские войска несут существенные потери как в живой силе, так и в технике.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области спокойная, начала контрнаступления украинских сил не наблюдается.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется еще немного времени для подготовки к контрнаступлению. По его словам, украинские войска могут начать наступать и добиться успехов, но тогда потеряют много людей.

ВС РФ продолжили вести наступление в западной части Артемовска – Минобороны