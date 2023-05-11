Новое заявление Зеленского о контрнаступлении шокировало пользователей Сети

Фото: ТАСС/EPA/Jeroen Jumelet

Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о необходимости отложить контрнаступление ВСУ, сообщает РИА Новости.

По мнению некоторых пользователей Сети, заявление украинского лидера говорит о сокращении западной поддержки Украины. Кто-то высказал мнение, что Зеленского не волнует судьба его солдат и он в любом случае ими пожертвует.

"Как будто ему не все равно. Зеленский с удовольствием бросит своих сограждан в мясорубку, чтобы сыграть крутого парня на мировой арене", – написал SkipMalone_.

"Если посмотреть на схожесть заявлений ООН, НАТО и этого клоуна, то поддержка войны на Украине, видимо, ослабевает и скоро наступит конец. Все уже устали от Зеленского", – добавил Arc93.

Пользователь под ником E_violati предложила президенту Украины сдаться, пока он "не пролил еще больше крови".

"Комик готов сражаться до последнего человека на Украине! Нет хуже способа разрушить свою собственную страну", – написал Marinebite.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженным силам Украины требуется еще немного времени для подготовки к контрнаступлению. По его словам, ВСУ могут начать наступать и добиться успехов, но тогда потеряют много людей.

Зеленский добавил, что сформированные для контрнаступления подразделения полностью готовы, но ВСУ все еще не хватает бронетехники.

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