00:25Политика
Пушилин сообщил об улучшении позиций России на трех направлениях
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные улучшили позиции на трех направлениях в ДНР. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
"1-й армейский корпус ДНР РФ продолжает двигаться вперед. Улучшение позиций на марьинском, авдеевском, дзержинском направлениях", – написал он.
Пушилин также сообщил о том, что ситуация на фронте обострилась.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступления украинских войск может начаться в ближайшие дни или, возможно, часы. Он также сообщил об эвакуации жителей региона, отметив, что данное решение было принято из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.
При этом основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ уже началось. По его мнению, украинские войска перейдут к еще более активным действиям в ближайшие дни.
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