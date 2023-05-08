В Запорожской области заявили о готовности ВС РФ перейти в наступление

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Вооруженные силы России готовы сдержать украинские войска в Запорожской области. Они могут перейти в наступление, заявил телеканалу "Крым-24" врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Все, 58-я и 35-я армии готовы сдержать натиск противника и, более того, перейти в контрнаступление, я сегодня говорю о нашем наступлении, потому что сил и средств у нас достаточно", – подчеркнул он.

Врио губернатора Запорожской области отметил, что в ближайшее время, когда ВС РФ освободят временно оккупированные части региона, там поместят администрацию.

До этого глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики попытаются захватить Запорожскую атомную электростанцию в ходе контрнаступления. Он указал, что украинской стороне это необходимо для создания плацдарма на левом берегу реки, и эти планы даже не скрываются.

Ранее говорилось, что на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) начали сбрасывать воду в водохранилище. Отмечалось, что подобная процедура необходима, чтобы снизить уровень воды в Каховском водохранилище.

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