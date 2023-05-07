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12:53

Политика

Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" получат боеприпасы и вооружение от МО РФ

Фото: "Пресс-служба Пригожина"

Бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" получат от Минобороны РФ боеприпасы и вооружения. Об этом сообщил основатель группы Евгений Пригожин.

"Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующее: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий", – приводят слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.

Вместе с тем Пригожин сообщил, что ответственным за взаимодействие между ЧВК и Минобороны станет генерал российской армии Сергей Суровикин.

Пригожин публично потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова обеспечить группу снарядами 5 мая. Причиной обращения руководителя ЧВК стали большие потери группы в Артемовске. Как тогда пояснил Пригожин, нехватка вооружений и боеприпасов составляет 70%.

Позже предприниматель заявил, что задачи бойцов группы в Артемовске были выполнены. Он подчеркнул, что при отсутствии боеприпасов группа покинет город 10 мая.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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