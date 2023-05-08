В зоне спецоперации могут задействовать беспилотные грузовики – разработчик

Фото: Минобороны РФ

Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров заявил о разработке новых беспилотных грузовиков, которые военнослужащие ВС РФ смогут применять в спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дудорова, подобные грузовики можно будет применять для доставки боеприпасов и гуманитарной помощи. Кроме того, считает Дудоров, они пригодятся и для эвакуации раненых.

"В настоящее время нами ведутся работы по доработке и "обеспилочиванию" грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах СВО и, возможно, в ближайшее время мы увидим их в действии", – сообщил он.

Дудоров уточнил, что сейчас грузовики проходят испытания, на которых демонстрируют высокую эффективность.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил готовность военной техники и вооружения, которые направляются в зону СВО. Он осмотрел новые современные танки, боевые бронированные машины, специальную технику и автотранспорт, поставленные предприятиями оборонно-промышленного комплекса.