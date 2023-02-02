Четыре боевых робота "Маркер" прибыли в Донбасс

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Четыре робототехнических платформы "Маркер" прибыли в Донбасс, сообщил руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

По его словам, специалисты приступили к отработке алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установке мощного противотанкового вооружения. Рогозин подчеркнул, что первые четыре робота поступили в регион строго по расписанию.

Ранее Рогозин сообщил, что ударный вариант робота "Маркер" сможет автоматически засекать и поражать технику ВСУ, в том числе поставленные Киеву танки Leopard 2A6 и M1 Abrams.

Он также заявил, что робот может распределять цели по приоритету в автоматическом режиме. Если "Маркер" засечет несколько целей, то он самостоятельно выберет цель по приоритету и поразит ее соответствующими огневыми средствами.

Разработчиками боевого робота выступили Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". Тестирование "Маркера" было произведено на космодроме Восточный в качестве робота-охранника.

Платформа обладает самыми продвинутыми в России возможностями для автономного движения, которые достигаются за счет распознавания объектов на основе технологий искусственного интеллекта.

Опорно-поворотный боевой модуль способен развернуться, сопровождая цель, на 540 градусов за 1 секунду. Его можно оснастить противотанковыми ракетными комплексами, гранатометами, тяжелыми пулеметами и другими огневыми средствами.

Боевого робота "Маркер" опробуют в действии в зоне СВО

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