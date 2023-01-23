Рогозин рассказал, когда планирует вернуться в Донбасс

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Бывший глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, который в конце декабре был ранен в результате обстрела ВСУ, заявил, что планирует вернуться в Донбасс до конца января.

По его словам, полученное ранение был тяжелым, но в настоящее время он чувствует себя хорошо и завершает все необходимые процедуры. Рогозин поблагодарил за себя и своих товарищей российских военных и врачей, назвав их мастерство уникальным.

"Я получил ранение в плечо, соответственно, осколок <...> воткнулся, как говорится, в шейный позвонок, там, пятый–шестой, между ними. Поэтому пришлось его долго достаточно оттуда выковыривать потом", – сказал он в интервью РИА Новости.

В ночь на 22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу на окраине Донецка, где проживал Рогозин и еще несколько военных советников. С ранением экс-главу "Роскосмоса" доставили в больницу Ростова-на-Дону. У него диагностировали контузию и проникающее ранение спины.

Ростовские врачи отказались от операции из-за ее сложности, после чего Рогозина перевезли в одну из больниц Московского региона, где его успешно прооперировали.



Дмитрий Рогозин выложил в соцсетях первое фото после операции

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