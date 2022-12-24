Рогозин получил проникающее ранение спины и контузию в результате обстрела в Донецке

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Врачи диагностировали контузию у экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, попавшего на этой неделе под обстрел в Донецке, сообщил его помощник "Интерфаксу".

Также он получил проникающее ранение спины. Металлический осколок размером 8 на 6 миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника.

"Чудом не задел легкое. Никаких других ранений нет", – сказал он.

В результате обстрела гостиницы экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в область выше лопатки. Его доставили в Ростов-на-Дону для проведения операции.

По последним данным, Рогозин будет перевезен в Москву, поскольку из-за сложности операции врачи из Ростова-на-Дону и Донецка не решились ее проводить.

Пострадавшего при обстреле Донецка Рогозина перевезут на лечение в Москву

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