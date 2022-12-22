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Глава правительства ДНР Виталий Хоценко ранен при обстреле гостиницы в Донецке
Фото: телеграм-канал Mash
Председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко был ранен при обстреле гостиницы в Донецке. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Мина Ахвердиева.
"Угрозы его жизни нет. Травмы также получили сопровождавшие его лица", – приводит ее слова ТАСС.
Отмечается, что Хоценко чувствует себя нормально.
Ранение в результате обстрела гостиницы в Донецке также получил руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин. Он госпитализирован.
По данным помощника экс-главы "Роскомоса", ВСУ нанесли удар с помощью 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки CAESAR производства французской фирмы Nexter.
В среду вечером ВСУ выпустили несколько ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по Киевскому, Ворошиловскому и Калининскому районам Донецка. По последним данным, погибли два человека.
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