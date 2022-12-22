Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь Ростова-на-Дону

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших в результате обстрела гостиницы в Донецке были доставлены в госпиталь в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника Рогозина.

"Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших от украинского обстрела гостиницы доставлены из Донецка в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону", – сказал он.

В настоящее время медики осматривают бывшего главу "Роскосмоса" и пострадавших вместе с ним при обстреле. В дальнейшем им будет оказана необходимая помощь со стороны врачей.

Несколько пострадавших советников продолжают оставаться в больницах ДНР. По данным помощника Рогозина, несмотря на стабильное состояние, врачи не позволяют перевезти их.

Рогозин, и находящийся с ним премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, а также их сопровождающие пострадали при обстреле гостиницы в ДНР в ночь на 22 декабря. Позже Рогозин сообщил, что был ранен осколком 3 на 4 миллиметра в область выше лопатки. Ему предстояла операция.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что при обстреле гостиницы в Донецке погибли два человека. В связи с произошедшим в Кремле высказали соболезнования семьям жертв обстрела, а пострадавшим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!